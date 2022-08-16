Волонтеры смогут получать компенсацию затрат на услуги связи

Добровольцам, которые сейчас работают в ДНР, очень важно всегда быть на связи

Партия «Единая Россия» предложила внести поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс РФ. Речь идет о новой мере поддержки для волонтеров – предоставлении им права на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее.

Волонтеры партийного центра в Самарской области давно ждали этой инициативы. Сейчас добровольцы работают в центрах гуманитарной помощи в Харьковской и Запорожской областях, оказывают помощь в восстановлении города Снежное в ДНР. Так что им очень важно быть всегда на связи.

– Оперативная коммуникация с коллегами-добровольцами, органами МСУ и профильными ведомствами – это один из приоритетов работы волонтера. Также важна бесперебойная связь с домом, чтобы родные и близкие не волновались за нас, – отметил волонтер Александр Данилевский, который сейчас работает в Купянске Харьковской области.

Идею о праве волонтеров на компенсацию услуг связи одобрил экспертный совет «Единой России». Также инициативу партии поддержала комиссия федерального кабмина по законопроектной деятельности.