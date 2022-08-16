В Самаре злоумышленники украли 107 крышек канализационных люков в 2022 году

Преступники воруют крышки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре злоумышленники за год украли более 100 крышек канализационных люков. Чаще всего преступники разбивают крышки и сдают их в пункты приема лома.

По сообщению «РКС-Самара», в областном центре злоумышленники украли 107 крышек водопроводных и канализационных колодцев. Безответственные горожане не задумывались о последствиях и пытались сдать крышки в металлолом. Отмечают, что в стране есть закон, запрещающий принимать элементы коммунальной структуры. Но не все работники пунктов соблюдают правила.

Злоумышленники легко получают деньги за сдачу крышек. Последний случай кражи зафиксировали на улице Гвардейской, где похитили сразу три крышки. Специалисты закрыли колодцы временными крышками и написали заявление в полицию.