Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 10:56

В Самаре злоумышленники украли 107 крышек канализационных люков в 2022 году

Преступники обращались в пункты приема лома
Алена ПРОВКИНА
Преступники воруют крышки. Фото: "РКС-Самара"

Преступники воруют крышки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре злоумышленники за год украли более 100 крышек канализационных люков. Чаще всего преступники разбивают крышки и сдают их в пункты приема лома.

По сообщению «РКС-Самара», в областном центре злоумышленники украли 107 крышек водопроводных и канализационных колодцев. Безответственные горожане не задумывались о последствиях и пытались сдать крышки в металлолом. Отмечают, что в стране есть закон, запрещающий принимать элементы коммунальной структуры. Но не все работники пунктов соблюдают правила.

Злоумышленники легко получают деньги за сдачу крышек. Последний случай кражи зафиксировали на улице Гвардейской, где похитили сразу три крышки. Специалисты закрыли колодцы временными крышками и написали заявление в полицию.