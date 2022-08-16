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Туризм16 августа 2022 11:10

В 11 российских аэропортах до 23 августа продлили режим ограничения полетов

Ограничения распространяются на аэропорты юга и центра России
Ирина СИНЕГУБОВА
Предлагается использовать альтернативные маршруты для перелетов. Фото: Светлана Маковеева

Предлагается использовать альтернативные маршруты для перелетов. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 23 августа 2022 года, передает ФАН.

Росавиация сообщила, что все еще будут недоступны перелеты в воздушные гавани Брянска, Белгорода, Курска, Липецка, Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты работают без изменений в обычном режиме. Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра ввели с 24 февраля 2022 года. С тех пор их несколько раз продлевали.

Альтернативные маршруты для перелетов предлагает использовать российским авиакомпаниям Росавиация, а именно через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.