В 11 российских аэропортах до 23 августа продлили режим ограничения полетов

Предлагается использовать альтернативные маршруты для перелетов. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 23 августа 2022 года, передает ФАН.

Росавиация сообщила, что все еще будут недоступны перелеты в воздушные гавани Брянска, Белгорода, Курска, Липецка, Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты работают без изменений в обычном режиме. Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра ввели с 24 февраля 2022 года. С тех пор их несколько раз продлевали.

Альтернативные маршруты для перелетов предлагает использовать российским авиакомпаниям Росавиация, а именно через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.