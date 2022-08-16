Защитник Георгий Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Ранее футболист провел в составе "КС" три сезона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В расположение «Крыльев Советов» прибыл воспитанник «Спартака» Георгий Зотов. Об этом во вторник, 16 августа 2022 года, сообщили представители самарского клуба в соцсетях.

– Ранее Георгий Зотов уже выступал за нашу команду. Он провел в составе «КС» 80 игр, в которых забил четыре мяча и отметился 8 голевыми передачами, – отметили в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, Георгию Зотову 32 года. Она выступает на позиции левого защитника. В самарском клубе он провел три сезона – с 2017 по 2020 год. После этого выступал за «Оренбург» и казанский «Рубин». В составе последнего он не отметился результативными действиями.