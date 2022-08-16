Заказчика искать не стали? Какие тайны может скрывать дело о зверском нападении банды Филимошина на главу Росимущества

Преступники проведут несколько лет в колонии строгого режима Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский блогер и писатель Олег Иванец на радио "Комсомольская правда" в Самаре 98,2 FM рассказал, какие тайны может скрывать следствие и почему главарь банды получил такой большой срок.

- Все члены банды Филимошина получили свои наказания - за поджоги, избиения, вымогательство, покушения и т. д. Значит ли это, что с это бандой все закончено?

Думаю, да. Члены банды осуждены, они уедут и мы о ней, наверное, и не вспомним. Судя по приговору для самого Андрея Филимошина - это вообще билет в один конец. Но главный вопрос остается открытым - в чьих интересах действовала банда.

- Филимошин сидел в тюрьме еще в Советское время, верно? Не совсем. В СССР он действовал, но не сел. В 1989 году он создал группировку, которая была осуждена два года спустя. Эта банда прогремела на всю Куйбышевскую область, да и на всю страну. Их называли "Бандой Робин Гудов". Вообще, Филимошин был известен до 1989 года – его знал весь район Антонова-Овсеенко. Так же он участвовал в чемпионате области по каратэ и был одним из победителей. Он был настоящей местной «легендой каратэ», но позже связался с пивниками, и спорт плавно перетек в «пивную мафию», рэкеты и так далее.

- Почему в деле о банде Филимошина нет заказчиков? Следствие ими не занималось вообще?

Следствие ими занималось. Я думаю, заказчиков они знают. Одно дело – знать заказчиков, другое дело – обвинить и доказать. Насколько я знаю, против них никто не дал показаний.

- Давая показания в суде, Айвар Кинжабаев связал преступление с конфликтом вокруг АО «Жигулевское пиво», владелец которого ему угрожал. Можете это прокомментировать?

Я считаю, что он сказал настоящую правду. Был еще один потерпевший, тоже представитель Жигулевского пивзавода, и банда Филимошина непосредственно связана с этим пивзаводом.

- Филимошин получил срок гораздо серьезнее, чем он ожидал – 13 лет, и, как ты подметил ранее, для него это «билет в один конец». Может произойти такое, что он начнет давать показания?

Такое вполне реально, но я сомневаюсь. Не стоит забывать, что был человек, который уехал на очень большой срок, и этот человек ждал помощи от некоего Джигита. Я говорю о группе, связанной с убийством Олега Дергилева. Так вот, этот человек был найден в лагере мертвым.

- Некоторых осужденных освобождают под залог или домашний арест. Это грамотно?

Не могу ответить однозначно. Судьи смотрят на документы, которые им предоставляет следователь. Если документы показывают, что необходимо изолировать осужденного – он будет изолирован. Если же судья посчитает изоляцию необоснованной и неуместной – можно обойтись и без этого.