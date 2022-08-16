Заболеваемость коронавирусом в Самарской области выросла в 10 раз в августе 2022 года

Главная причина роста заболеваемости - снижение коллективного иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области в августе 2022 года по сравнению с июнем вырос в 10 раз. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Сейчас ежедневно мы фиксируем около 450 новых заболевших, - отметил Армен Бенян. - Два месяца назад это было 30-40 человек в день. Конечно, до уровня зимы 2021 года, когда заболевало по 7-8 тысяч человек ежедневно, еще далеко, но повод для тревоги уже есть. Идет рост, стабилизации нет.

Главной причиной роста заболеваемости министр назвал снижение коллективного иммунитета.

- Полгода назад коллективный иммунитет в Самарской области достигал показателя в 66%, а сейчас - всего лишь 8.5%, - отметил глава Минздрава.

Министр призвал самарцев вновь вакцинироваться от коронавируса.