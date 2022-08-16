В Самарской области некоторые дома останутся без воды 17 августа 2022 года

В области проведут работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области временно отключат воду на некоторых улицах. В регионе проведут плановые работы.

По полученным данным, в среду, 17 августа 2022 года, коммунальщики отключат воду в Чапаевске с 8:00 до 20:00. В городе планируют провести плановые работы на насосной станции. Воду отключат от улицы Володарского до улицы Комсомольской, в поселках Титовка, Садово-Дачный и Владимирский. Местный жителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и подготовиться заранее.

Напомним, что в Самаре горожане также столкнутся с отключением. В Куйбышевском районе 16 августа временно перекроют холодную воду.