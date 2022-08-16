В Самарской области экс-заместитель главврача пытался продать инвалидность за 100 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении экс-медработника рассмотрит суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе будут судить бывшего заместителя главного врача учреждения здравоохранения. Мужчину обвиняют по ч. 30 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ( «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По информации регионального СУ СК, обвиняемый подделал документы, в которых указал наличие у гражданина заболевания. По «выявленной» болезни тому должны были установить инвалидность 2 группы. Однако фактически никакого заболевания не было.

– При этом медработник не мог исполнять взятые на себя обязательства, поскольку оформление инвалидности осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы. Об этом обвиняемый достоверно знал, – информирует СУ СК по региону.

За свою «услугу» экс-заместитель главврача должен был получить 100 тысяч рублей, однако гражданин отказался платить.

В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершено. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.