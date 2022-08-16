В Самарской области арендатор украл из чужой квартиры холодильник и телевизор

Мужчина обворовал съемную квартиру. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области женщина, сдававшая квартиру, обратилась за помощью в полицию. Бывший арендатор украл холодильник и телевизор.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница сдавала квартиру, расположенную на Итальянском бульваре. Мужчина, снимавший помещение, решил уйти вместе с чужим имуществом. Он украл холодильник и телевизор. Женщина оценила ущерб в 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место, осмотрели место происшествия и смогли разыскать бывшего квартиросъемщика. Задержанного доставили в отделение, где он признал вину и рассказал, что продал украденное через интернет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.