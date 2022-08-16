Новый пляж могут обустроить на 8-й просеке в Самаре в 2023 году

Чиновники пообещали рассмотреть возможность обустройства еще одного пляжа в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили обустроить еще один пляж на берегу Волги. Речь идет о территории на 8-й просеке. По словам горожан, раньше там было хорошее место для отдыха.

- На 8-й просеке есть кафе. Раньше, когда работали дома отдыха, было прекрасное место. Туда завозили песок. Давайте попробуем вернуть это замечательное место отдыха? – написал один из жителей Самары в соцсетях.

Напомним, сейчас на территории областной столицы работают девять официальных пляжей. Они оснащены всем необходимым оборудованием. Власти пообещали рассмотреть возможность создания еще одного места отдыха у Волги.

- По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, водоохранная зона на 8-й просеке не является пляжем. Организация пляжа на данном участке будет рассмотрена в 2023 году, - сообщили в мобильной приемной губернатора Самарской области.