На участке трассы «Самара – Бугуруслан» закрыли движение до конца 2023 года

Территория ограничена установленными блоками и дорожными знаками. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области с 21 июля закрыли движение на участке трассы «Самара – Бугуруслан» (старое направление). Предварительно запрет будет действовать до конца 2023 года.

— Движение невозможно из-за аварийного состояния моста через реку Большой Кинель, расположенного на км 7+065 автомобильной дороги, — рассказали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

Запрет коснулся участка от примыкания автомобильной дороги Усть-Кинельский – Новый Сарбай – Урал – Муханово до км 8+335 (развязка на село Богатое). Эта территория ограничена установленными блоками и дорожными знаками.

Все движение, в том числе общественного транспорта, организовано по основной дороге «Самара – Бугуруслан» с заездом в поселок Усть-Кинельский через транспортную развязку на 34 километре.