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Общество16 августа 2022 12:38

В Самарской области собрали более 2 миллионов тонн зерна в 2022 году

Убрано более половины посевных площадей
Алена ПРОВКИНА
В регионе приступили к посадке озимых культур. Фото: правительство региона

В регионе приступили к посадке озимых культур. Фото: правительство региона

В Самарской области аграрии продолжают сбор урожая. Отмечают, что собрано более 2 миллионов тонн зерна.

По данным правительства региона, также собрали 2,3 тысяч тонн овощей для «борщевого набора». В области реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции». На данный момент перед специалистами поставили задачу собрать не менее 2,3 млн тонн зерна.

Также сообщают, что на данный момент основную долю в общем объеме намолота занимает пшеница. Во многих районах уже приступили к посеву озимых культур. Засеяна территория 6 тысяч га.