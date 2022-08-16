Жителей региона приглашают на субботник в Ботаническом саду Самары 19 августа

В коллекции сада около 4500 видов, форм и сортов растений. Фото: Ксения Тимофеева Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В День особо охраняемых природных территорий всех желающих зовут присоединиться к экологическому субботнику в Ботаническом саду 19 августа в 11 утра.

— Инвентарь, перчатки и питьевую воду бесплатно выдадут каждому участнику уборки, — рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Ботанический сад Самарского университета является государственным памятником природы. Он расположен в Октябрьском районе Самары. Сейчас в его коллекции около 4500 видов, форм и сортов растений.

Ботанический сад работает с 10 до 20 часов в будние дни и с 10 до 17 часов в выходные. Санитарный день – среда. После реконструкции памятник природы открыли для посещений с 24 июня 2019 года.