Шестой кассационный суд прекратил уголовное дело самарского бизнесмена Сергея Шатило

Суд прекратил уголовное дело из-за отсутствия события преступления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 16 августа 2022 года, Шестой кассационный суд Самары прекратил уголовное дело бизнесмена Сергея Шатило. Речь идет об обвинении в поставке незарегистрированного оборудования в больницы региона.

Несколько лет назад фирма Шатило «СМТ» поставила в больницу им. Пирогова два томографа, а в областной перинатальный центр – реанимационный комплекс. Как оказалось, техника не имела необходимой регистрации. В итоге в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. В 2021-м Сергей Шатило предстал перед судом. По двум эпизодам его оправдали, а по одному приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Сегодня было снято и это обвинение.

По словам адвоката бизнесмена Дениса Анисимова, Шестой кассационный суд прекратил уголовное дело. Причина – отсутствие события преступления, что является реабилитирующим основанием. Таким образом, как пишет OBOZ.INFO, Сергей Шатило получил право на восстановление своего честного имени и материальную компенсацию.

Напомним, предприниматель был фигурантом и другого уголовного дела – о картельном сговоре. Летом 2019 года суд приговорил его к 3,5 годам колонии, однако впоследствии срок заменили на условный. Защита Сергея Шатило намерена добиться его оправдания.