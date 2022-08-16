Многие самарцы ждут назальную вакцину, чтобы привиться от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назальная вакцина от ковида появится в середине осени 2022 года. Об этом 16 августа сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Глава регионального минздрава пояснил, что в настоящее время подобная вакцина в области отсутствует.

- Мы сделали заявку на 300 тысяч доз, - отметил Армен Бенян. – Минздрав не закупает вакцины от коронавируса самостоятельно, все поставки централизованы.

Как пояснили в минздраве, ожидается , что назальная вакцина от ковида поступит в Самарскую область в середине осени, где-то в начале октября. О точной дате поступления в минздраве сообщат дополнительно.

Как сообщают медики, назальная вакцина формирует местный иммунитет на тканях носа, а также антитела в крови.