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Общество16 августа 2022 13:48

В Самарской области назальная вакцина от ковида появится в середине осени 2022 года

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Многие самарцы ждут назальную вакцину, чтобы привиться от коронавируса

Многие самарцы ждут назальную вакцину, чтобы привиться от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назальная вакцина от ковида появится в середине осени 2022 года. Об этом 16 августа сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Глава регионального минздрава пояснил, что в настоящее время подобная вакцина в области отсутствует.

- Мы сделали заявку на 300 тысяч доз, - отметил Армен Бенян. – Минздрав не закупает вакцины от коронавируса самостоятельно, все поставки централизованы.

Как пояснили в минздраве, ожидается , что назальная вакцина от ковида поступит в Самарскую область в середине осени, где-то в начале октября. О точной дате поступления в минздраве сообщат дополнительно.

Как сообщают медики, назальная вакцина формирует местный иммунитет на тканях носа, а также антитела в крови.