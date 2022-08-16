В Самаре провели операцию по удалению катаракты глаза у месячного ребенка

Операция прошла успешно. Фото: правительство региона

Самарские врачи впервые провели операцию на глаза у месячного ребенка. Малышка родилась с врожденной катарактой.

По информации пресс-службы правительства региона, малышка родилась с достаточно редкой патологией. Катаракта поразила только правый глаз ребенка. В областном центре подобную операцию провели впервые, ранее детей направляли в федеральные центры. Чтобы удалить катаракту, врачи использовали современное оборудование и инструменты самого маленького калибра.

Подобные операции необходимо проводить, как можно раньше, чтобы зрительные анализаторы глаза смогли сформироваться в нужном направлении. К счастью, все закончилось хорошо, зрение ребенка спасли.