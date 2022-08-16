В Самаре впервые в России выставят на аукцион исторические дома

Первыми лотами станут ОКН и муниципальные расселенные дома Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре пройдет первый в России аукцион по продаже аварийных построек. Форум инвесторов в историческую недвижимость «Ярмарка домов» состоится 18-19 августа.

- Эксперты из разных городов впервые обсудят, как начать массовую реновацию исторической недвижимости через передачу или продажу ее инвесторам, - сообщают в правительстве Самарской области.

В четверг, 18 августа 2022 года, форум откроется лекцией «Экономика наследия: создание прибыли на основе исторической ценности». Участникам покажут дома, которые планируют передать инвесторам. На следующий день запланирован уникальный игровой аукцион «Оплатил-обладай». Первыми лотами станут ОКН и муниципальные расселенные дома, которые были признаны аварийными.

Завершит мероприятие стратегическая сессия «Как сохранять исторический облик городов, сделав историческую недвижимость привлекательным товаром». Речь пойдет о зданиях, находящихся в муниципальной, региональной или федеральной собственности.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.