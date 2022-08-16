Дмитрий Азаров провел совещание о восстановлении соцобъектов и инфраструктуры ЖКХ в Снежном

Губернатор поручил ускорить работы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и соцобъектов Снежного в ДНР. Оно прошло в режиме ВКС.

По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Жаркова, сейчас в Снежном работают более 260 человек. К примеру, специалисты ремонтируют среднюю школу № 4. Первый этап работ, который включает обновление классов, пищеблока, санузлов и спортивного зала, планируют завершить до начала учебного года. Губернатор поручил сделать это до 25 августа, чтобы успеть подготовить школу к приему детей. Второй этап закончат в октябре.

Также в Снежном восстанавливают системы водоснабжения и отопления. Работы проводят комплексно. Дмитрий Азаров поручил сделать все необходимое в короткие сроки.

– Вода - ключевой ресурс в нынешней ситуации. Нерешаемых задач нет. Нужно изучить все варианты, чтобы как можно быстрее решить проблему и помочь людям, – заявил глава региона.

Отметим, Самарская область оказывает Донбассу и другую помощь. Недавно губерния отправила туда пять автомобилей УАЗ – скоро их передадут воинским подразделениям. Кроме того, за несколько месяцев регион направил в ДНР более 700 тонн гуманитарной помощи.