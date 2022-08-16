Более 47 тысяч предпринимателей и самозанятых Самарской области получили услуги центров «Мой бизнес»

«Мой бизнес» помогает предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела. Фото: минэкономразвития

В Самарской области более 47 тысяч предпринимателей и самозанятых получили услуги центров «Мой бизнес» с момента открытия первой площадки в 2018 году.

— На сегодняшний день в регионе действуют 10 площадок в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Похвистневе, Октябрьске, региональном Доме предпринимателя, — сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Еще один центр откроется до конца этого года в Жигулевске. Сеть «Мой бизнес» помогает предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела. Консультанты центров помогают оформить ИП, предоставят информацию о мерах господдержки и примут заявку на их получение.

— Создавая сеть центров «Мой бизнес», мы хотели упростить предпринимателям доступ к господдержке, актуальной информации об изменениях в законодательстве, широкому перечню услуг, который бизнес может получить здесь в режиме «единого окна». Мы постоянно расширяем перечень возможностей центров и наблюдаем рост обращений и востребованность этих площадок, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприниматели получают поддержку как в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», так и по направлениям сельского хозяйства, социальной защиты, содействию занятости, других сфер. К наиболее популярным услугам относятся консультации по антикризисной поддержке, выбору системы налогообложения, обучению основам предпринимательской деятельности, а также помощь в подготовке налоговой отчетности, запросы на помощь в составлении бизнес-планов для заключения социального контракта, регистрация и работа с приложением «Мой налог».

В региональном центре есть коворкинг – комфортное и оборудованное рабочее пространство. На льготных условиях резиденты коворкинга получают рабочее место, доступ к оргтехнике, возможность использования переговорных комнат, участвовать в мероприятиях центра и обращаться за консультациями.

Благодаря площадкам «Мой бизнес» создаются сообщества предпринимателей и единое информационное поле для них. По стране зафиксировано три миллиона обращений в центры «Мой бизнес», всего работают 84 региональных и более 300 муниципальных площадок.