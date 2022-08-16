Жителей Самарской области предупредили о возможном возвращении масочного режима

В регионе могут ввести масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Жителей предупредили о возможном возвращении масочного режима в регион.

По данным Роспотребнадзора, большинство регионов рассматривают вариант возвращения масок. Особенно это коснется тех городов, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. На данный момент, Самарская область не входит в зону риска, но вероятность роста числа заболевших остается высокой.

Напомним, что в регионе планируют прививать от коронавируса школьников. Вакцина появится в ближайшее время. Пока в области койки для зараженных заполнены на 80%.