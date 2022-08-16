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Общество16 августа 2022 15:41

В Самаре квартиру местных жителей затопило после плановой проверки отопления

Жители поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
В квартире обвалился натяжной потолок. Фото: "Подслушано Самара"

В квартире обвалился натяжной потолок. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами затопленной квартиры. Отмечают, что помещение затопило после плановой проверки отопления.

Судя по комментариям пользователей в социальных сетях, затопило 8 квартир в Советском районе. В чем официальная причина потопа – пока неизвестно. Также самарцы спросили автора поста, связывались ли они с коммунальщиками. Автор кадров сообщила, что вода испортила обои и мебель.

Напомним, что в регионе проходят плановые работы. В Самарской области временно отключат воду 17 августа 2022 года.