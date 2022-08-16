В Тольятти мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку

Девочка сломала ногу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель на электрическом самокате сбил 5-летнюю девочку. Информация появилась в социальных сетях.

По данным прокуратуры Самарской области, правоохранители проверили информацию в соцсетях о получении травмы 5-летней девочки. Как оказалось, на территории 14 квартала мужчина ехал на электрическом самокате. Подозреваемый сбил девочку, которая в результате столкновения сломала ногу.

Ведомство проводит проверку. В результате проверки решится вопрос о взыскании с мужчины материального и морального ущерба.