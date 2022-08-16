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Происшествия16 августа 2022 16:25

В Самарской области грузовик смял легковой автомобиль 16 августа 2022 года

Есть погибшие
Алена ПРОВКИНА
Из-за столкновения погибли два человека. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Из-за столкновения погибли два человека. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области на автодороге грузовик смял легковой автомобиль. Авария произошла во вторник, 16 августа 2022 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранним утром, в 8:06, произошло столкновения двух машин. Грузовик «Iveco Stralis» смял легковой автомобиль «Suzuki». На месте происшествия погибли водитель и пассажир иномарки.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверки. Полицейские оградили место происшествия и продолжают устанавливать очевидцев аварии.