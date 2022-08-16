Появилось расписание кинотеатра под открытым небом в Самаре

Жители смогут насладиться кинопоказом под открытым небом. Фото: "Самарская набережная"

В Самаре жителям и гостям региона предоставили расписание кинотеатра под открытым небом «Филин». Зрители смогут посмотреть фильмы на набережной.

По информации представителей, в среду, 17 августа 2022 года, жители смогут посмотреть «Безумно влюбленный» в 17:00, «Тайна «Черных дроздов» в 18:50, «Легенды осени» в 20:20. В четверг, 18 августа, «Старики-разбойники» в 17:00, «Жандарм из Сен-тропе» в 18:40, «Семь лет в Тибете» в 20:20. В пятницу, 19 августа, «Собачье сердце» в 16:30, «Неспящие в Сиэтле» в 18:55, «Сумерки. Сага: Рассвет» в 20:50. В субботу, 20 августа, «Шепот сердца» в 17:00, «Гарри Поттер и Дары Смерти» в 19:00, «Роман с камнем» в 21:20. В воскресенье, 21 августа, «Незнайка на Луне» в 17:00, Спектакль «Жила-была последняя Муха» в 18:00.

Вся подробная информация указана на официальном сайте самарской набережной. Кинотеатр расположен на 4-ой очереди.