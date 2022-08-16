В Самарской области водитель большегруза перевернулся рядом с частным сектором

Транспорт опрокинулся на бок. Фото: "Твой райЦЕНТР Кинель-Черкассы"

В Кинель-Черкассах Самарской области в социальных сетях очевидцы поделились кадрами аварии. Большегруз завалился на бок.

Отмечают, что днем во вторник, 16 августа 2022 года, водитель двигался по автодороге «Кинель-Черкассы» на «КАМАЗе». Мужчина не смог справиться с управлением и нарушил правила дорожного движения. После этого большегруз опрокинулся на бок. К счастью, обошлось без пострадавших, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Автомобиль получил механические повреждения.