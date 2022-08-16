В Самарской области коронавирусом заразились еще 493 человека 16 августа 2022 года

В регионе продолжает расти число заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. В регионе появились данные о зараженных за последние сутки.

По сообщению оперативного штаба на 16 августа 2022 года, за сутки коронавирусом заразились еще 493 человека. Отмечают, что госпитализировали в медучреждения 47 пациентов. Также специалисты обследовали 462 самарца с диагнозом внебольничной пневмонии и ОРВИ.

Напомним, что в регионе рекомендуют носить маски в общественных местах. На данный момент в самарских больницах занято 80% коек для зараженных коронавирусной инфекцией.