Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 18:07

В Самарской области коронавирусом заразились еще 493 человека 16 августа 2022 года

Появилась статистика за последние сутки
Алена ПРОВКИНА
В регионе продолжает расти число заразившихся

В регионе продолжает расти число заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. В регионе появились данные о зараженных за последние сутки.

По сообщению оперативного штаба на 16 августа 2022 года, за сутки коронавирусом заразились еще 493 человека. Отмечают, что госпитализировали в медучреждения 47 пациентов. Также специалисты обследовали 462 самарца с диагнозом внебольничной пневмонии и ОРВИ.

Напомним, что в регионе рекомендуют носить маски в общественных местах. На данный момент в самарских больницах занято 80% коек для зараженных коронавирусной инфекцией.