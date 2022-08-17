Карта перекрытия дорог на время марафона

В Самаре 21 августа 2022 года ограничат движение транспорта сразу по нескольким дорогам в центре города. Это связано с проведением самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы города. Он состоится в юбилейный пятый раз, в забеге примут участие более 3500 человек. Спортсмены поборются за победу в марафоне, полумарафоне и на дистанциях 10 и 3 километра. Также будут соревноваться и спортсмены, занимающиеся скандинавской ходьбой. Для них приготовлены дистанции в 3 и 10 км. Перекрытие дорог в Самаре 21 августа 2022 года коснется улиц, которые находятся рядом с набережной.

Так, движение будет остановлено с 3 утра др 16:00 по Волжскому проспекту от улицы Маяковской до Студенческого переулка. А с 5 утра закроют улицу Максима Горького до Венцека, Волжский проспект, улицу Лесная, часть Северо-Восточной магистрали, ул. Осипенко, Невскую, Чапаевскую, Молодогвардейскую, Шостаковича и Фрунзе. Подробная карта перекрытий доступна на фото.

На тех же участках дороги нельзя будет останавливать и оставлять на стоянку транспортные средства с 18:00 20 августа.

Побеспокоиться стоит и пассажирам общественного транспорта - так, с 03:00 до 16:00 21 августа 2022 года отменят троллейбусы №6 и №16.