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Общество17 августа 2022 3:23

В Самарской области жители столкнулись с огромными пауками

Самарцы поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Пользователей интересует могут ли гиганты быть ядовитыми. Фото: "Подслушано Самара"

Пользователей интересует могут ли гиганты быть ядовитыми. Фото: "Подслушано Самара"

В Самарской области местные жители поделились фотографиями огромных пауков. Очевидцы столкнулись с ними на свежем воздухе.

Судя по фотографиям в социальных сетях, членистоногие не боятся людей и спокойно идут на руки. В комментариях пользователи поделились на два лагеря: некоторые в восторге от пауков и их смелости, другие же против общения и желают, чтобы на их пути гиганты не попадались вовсе.

Напомним, что в регионе самарцы пожаловались на нашествие клопов в квартирах летом 2022 года. Насекомые пролезают через оконные рамы и мешают своим присутствием.