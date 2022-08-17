Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 4:13

В Самаре местный житель лишился денег из-за покупки двери для автомобиля

Мужчина столкнулся с мошенником
Алена ПРОВКИНА
Мужчина перевел деньги мошеннику

Мужчина перевел деньги мошеннику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Он хотел приобрести дверь для автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший работал мастером-приемщиков в автосервисе. Мужчина хотел приобрести товары для своего автомобиля и наткнулся на объявление в социальных сетях. Он не почувствовал подвоха и связался с продавцом, которые попросил перевести деньги за дверь на его счет.

Работник автосервиса доверился незнакомцу и отправил 25 тысяч рублей. После перевода мошенник перестал выходить на связь. Тогда потерпевший понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.