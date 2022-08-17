Половина самарцев недовольна состоянием общественного транспорта в регионе

Не все самарцы довольны общественным транспортом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, как относятся к общественному транспорту. Почти половина недовольная пассажирским автопарком.

По данным опроса автомобильного сайта Дром, только 16% местных жителей положительно высказались об общественном транспорте. Еще 15% считают его хорошим, а 1% опрошенных – даже отличным. Специалисты отмечают, что половина самарцев недовольна состоянием автопарка. Ужасным транспорт назвали 23%, еще 25% - плохим. При этом, 36% респондентов поставили удовлетворительных оценку.

Во всей стране общественный транспорт считают хорошим только 25% опрошенных. Нормально к автопарку относятся 26% жителей России.