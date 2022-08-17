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Происшествия17 августа 2022 5:13

В Самарской области злостного нарушителя ПДД привлекут к уголовной ответственности

Мужчина ездил без прав
Алена ПРОВКИНА
Мужчину задержали полицейские

Мужчину задержали полицейские

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челно-Вершинском районе Самарской области местный житель предстанет перед судом. Он садился за руль автомобиля без водительских прав.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина без прав вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции получили сообщение о том, что местный житель ехал на отечественном автомобиле. Нарушителя задержали, тот отказался проходить медицинское освидетельствование.

Мужчину доставили в отделение полиции, автомобиль поместили на стоянку. В отношении самарца возбуждено уголовное дело.