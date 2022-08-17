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Происшествия17 августа 2022 5:47

В Самарской области в пруду утонул 39-летний мужчина 16 августа 2022 года

Тело погибшего доставили на берег
Алена ПРОВКИНА
Мужчина утонул в пруду

Мужчина утонул в пруду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о еще одной трагической ситуации. Мужчина утонул в пруду.

По данным ГКУ «ПСС Самарской области», спасатели получили сообщение в 15:25, во вторник 16 августа 2022 года. Как оказалось, 39-летний мужчина утонул в пруду Додонский в Кошкинском микрорайоне. Тело погибшего извлечено и доставлено на берег. Причина, по которой произошел несчастный случай - пока неизвестна.

Напомним, что в Самарской области участились несчастные случаи на воде. Жителям рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах в дневное время. Перед входом в воду лучше не употреблять алкогольные напитки.