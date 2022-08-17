В Самарской области пьяная 18-летняя девушка обворовала свою подругу

Девушка обворовала свою подругу после пьянки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала. Что ее 18-летняя подруга украла телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленница пришла к своей подруге. Днем они решили выпить алкогольных напитков, из-за которых и произошла дальнейшая ссора. В порыве гнева 18-летняя девушка выхватила чужой телефон и выбежала из квартиры. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую.

Она призналась, что поругалась и обворовала свою подругу. После девушка сдала телефон в ломбард, а вырученные деньги потратила. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.