В Тольятти воровку видеорегистраторов смогли снять на камеру

Женщина украла товары из магазина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу. Она подозревается в краже из магазина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, момент преступления зафиксировали камеры наружного наблюдения. Отмечают, что в середине июля 2022 года в магазине цифровой и бытовой техники женщина украла видеорегистратор. Работник сетевого магазина обратился в полицию с просьбой привлечь злоумышленницу к ответственности.

Приметы подозреваемой: на вид 30-35 лет, среднее телосложение, рост 165-175 сантиметров, темные волосы, сумка розового цвета. Женщина была одета в белую футболку, серые шорты и светло-розовую кепку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемой, просят обратиться в полицию или по номеру 112.