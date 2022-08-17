В Самарской области мужчина свесился с балкона, чтобы позагорать

К счастью, мужчина не пострадал. Фото: "ТОЛЬЯТТИ"

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил перекинуть ногу через балкон, чтобы позагорать. Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Судя по видео, мужчина курит и загорает на жердочке балкона на самом верхнем этаже дома. Зачем тольяттинец решил устроить такой «отдых» - неизвестно. Экстремал раскачивается из стороны в сторону и явно хорошо проводит время. В комментариях пользователи отмечают, что свалиться с балкона в таком положении – не составит труда.

Подобные развлечения не рекомендуется повторять. «Активный» отдых может закончиться летальным исходом.