Гости фестиваля «Сызранский помидор» смогут проверить свое здоровье в парке «Гномик»

Профилактическая оздоровительная акция пройдет 20 августа 2022 года / Фото: vk.com/socmp63

В субботу, 20 августа 2022 года, в Сызрани в парке «Гномик» состоится масштабная профилактическая оздоровительная акция. Она пройдет в рамках ежегодного праздника «Сызранский помидор».

Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики организует «Территорию здоровья». Там жители и гости города смогут пройти экспресс-обследование; измерить давление; узнать свои рост и вес, уровень холестерина и сахара крови; пройти спирометрию и пульсоксиметрию.

Самарский областной клинический онкодиспансер организует «Палатку здоровья». Там сызранцы смогут проконсультироваться со специалистами и пройти осмотр у врача-онколога. При необходимости посетителей направят к специалистам для дальнейшего обследования. Также всем гостям будут раздавать красочные буклеты с профилактической информацией.

Время проведения оздоровительной акции – с 15:00 до 18:00.