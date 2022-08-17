Вратарь «Крыльев Советов» рассказал, как уход лидеров повлиял на команду

Вратарь «КС» Евгений Фролов дал интервью на радио «КП-Самара» Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, какие изменения произошли в команде после ухода Антона Зиньковского и Владислава Сарвели. Футболисты покинули «КС» перед стартом этого сезона.

- Ребята были лидерами на поле и вне поля, это серьезная потеря для нас. Но мы будем наигрывать новые связи, у нас много талантливых ребят. Я первый раз вижу, чтобы в команде была такая атмосфера, мы действительно единый коллектив: все очень позитивно, все гармонично, - сказал Фролов в беседе с корреспондентом «КП-Самара».

По словам голкипера, после ухода Зиньковского и Сарвели клуб потерял привычную сыгранность между игроками. Однако Фролов отметил, что в составе «Крыльев» достаточно талантливых игроков, которые смогут заменить ушедших лидеров. Это нормальная практика, которая позволяет молодым ребятам проявить себя и укрепить основной состав команды.

Напомним, Антон Зиньковский перебрался из Самары в московский «Спартак», а Владислав Сарвели теперь выступает за «Сочи».

После пяти туров РПЛ «Крылья Советов» находятся на 11 месте турнирной таблицы. В активе самарцев пять очков. Следующий матч «Крылья» проведут на «Солидарность Самара Арене» в пятницу, 19 августа, против воронежского «Факела».

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