В Самарской области молодая девушка-водитель «влетела» на скорости в иномарку

Девушка ехала по перекрестку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области молодая девушка-водитель на скорости «влетела» в иномарку. Из-за дорожного происшествия пострадала женщина-пассажир.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в центральном районе молодая девушка ехала на автомобиле «Nissan Almera» по улице Советской. На нерегулируемом перекрестке автолюбительница врезалась в автомобиль «Hyundai Solaris». Последний ехал по улице Карла Маркса.

В результате столкновения пострадала женщина-пассажир «Hyundai Solaris». Ее госпитализировали в медучреждение и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.