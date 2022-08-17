В Самаре под эстакадой уложили асфальт на улице Советской Армии

Специалисты уложили асфальт на дорожном участке. Фото: скриншот видео

В Самаре продолжается строительство эстакады на улице Ново-Садовой. Специалисты уложили асфальт на Советской Армии.

Видео с результатом проделанной работы поделился самарский блогер Евгений Щекин в социальных сетях. В комментариях пользователи обрадовались законченному ремонту на участке. Совсем скоро строительство подойдет к концу.

Напомним, что глава города Дмитрий Азаров сообщил об опережении сроков. Строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой могут закончить раньше срока. Объект уже готов более чем на 70%. Пробное движение могут запустить уже этой зимой.