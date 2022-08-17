В Самарской области женщина на спор воткнула нож себе в живот

Обстоятельства и подробности происшествия пока неизвестны / Фото: "Тревожный Кинель"

Появилась информация о необычном происшествии в Кинеле. Вечером во вторник, 16 августа 2022 года, в соцсетях разместили шокирующее фото женщины, у которой из живота торчит нож.

По словам автора поста, жительница Кинеля сама нанесла себе эту травму. Якобы она воткнула нож в живот на спор. Так ли все было на самом деле, пока не ясно. Многие интернет-пользователи не верят, что женщина сама ранила себя. По предварительным данным, она осталась жива.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по региону. В пресс-службе ведомства не подтвердили и не опровергли данное происшествие. Сообщили только, что выясняют все детали.