В Самаре ограничат движение транспорта по улице Аминева

Движение ограничат в районе дома № 15 по Аминева. Фото: администрация Самары

В Самаре с 14:00 18 августа до 05:00 22 августа 2022 года по улице Аминева в районе дома №15 будет ограничено движение транспорта. Это касается участка протяженностью около семи метров.

— Ограничение вводится, чтобы соблюдать безопасность дорожного движения из-за выполнения работ по техническому перевооружению теплотрассы, — рассказали в администрации Самары.

Изменения коснутся и общественного транспорта, а именно автобусного маршрута № 272. Он будет ехать по альтернативной схеме движения. Власти просят горожан отнестись с пониманием и заранее скорректировать свои маршруты.

Также в это воскресенье, 21 августа, будет ограничено движение по центру города. Это связано с проведением самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города. Подробная информация о перекрытии дорог в материале.