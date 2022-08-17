В Самаре многие сотрудники принципиально не хотят выходить на работу во время отпуска

Многим приходится работать во время отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области большинство работников продолжают выполнять свои обязанности даже в отпуске. Некоторые не отвечают руководству принципиально.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 4 самарцев отвлекаются на решение рабочих вопросов во время отпуска, еще 4 из 10 респондентов – время от времени. Больше всего тех, кто работает во время отдыха, среди респондентов с заработной платой от 80 тысяч рублей. Часть самарцев принципиально не работает во время отдыха, таких среди опрошенных – 5%.

Чаще всего привлекают к работе бухгалтеров и менеджеров по продажам. Из принципа не собираются работать 11% врачей, 9% программистов и 5% медсестер.