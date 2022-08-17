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Общество17 августа 2022 9:20

В Самаре многие сотрудники принципиально не хотят выходить на работу во время отпуска

Аналитик предоставили данные статистики
Алена ПРОВКИНА
Многим приходится работать во время отпуска

Многим приходится работать во время отпуска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области большинство работников продолжают выполнять свои обязанности даже в отпуске. Некоторые не отвечают руководству принципиально.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 4 самарцев отвлекаются на решение рабочих вопросов во время отпуска, еще 4 из 10 респондентов – время от времени. Больше всего тех, кто работает во время отдыха, среди респондентов с заработной платой от 80 тысяч рублей. Часть самарцев принципиально не работает во время отдыха, таких среди опрошенных – 5%.

Чаще всего привлекают к работе бухгалтеров и менеджеров по продажам. Из принципа не собираются работать 11% врачей, 9% программистов и 5% медсестер.