Две школы Кошкинского района могут попасть в программу капремонта «Единой России»

Школы подали заявки на участие в федеральной программе / Фото: Единая Россия

В Кошкинском районе проверили готовность школ к началу нового учебного года. Образовательные учреждения проинспектировали координатор проекта «Единой России» - «Новая школа» Светлана Ильина, педагоги, родители и сами ученики.

Проверкой затронули школы в селах Орловка и Надеждино. Этим летом там привели в порядок прилегающую территорию и обновили стены в некоторых классах. Готовность к приему учеников 1 сентября составляет 100%.

Между тем зданиям, которые были построены более 40 лет назад, требуется капитальный ремонт. Обе школы надеются попасть в программу капремонта, которую совместно реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения РФ. Они уже подготовили соответствующие заявки.

Напомним, сейчас в Самарской области проводят капитальный ремонт в 22 школах. Закончить все работы планируется в 2022 году. Отметим, что реализация программы капремонта учебных заведений закреплена в Народной программе партии «Единая Россия».