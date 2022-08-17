Специалисты СВГК провели технический надзор за строительством сети газораспределения в Светлодольске

Специалисты построили 7 переходов трассы газопровода под дорогами / Фото: СВГК

В зону застройки попал существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 159 мм, по которому транспортируется газ в села Павловка и Нероновка, поселки Сок и Светлодольск. В связи с пересечениями трассы существующего газопровода с проектируемыми межквартальными асфальтированными дорогами, СВГК в 2021 году разработала проект и построила 7 переходов под автодорогами общей протяженностью 450 метров.

Их переврезка с целью минимизации неудобств для потребителей – жителей и коммунально-бытовых объектов четырех населенных пунктов района, произведена в разгар лета – вне отопительного сезона. Благодаря тому, что в операции были задействованы специалисты четырех отделений Сергиевского подразделения СВГК, работы проведены, несмотря на сложность трассы, в максимально сжатые сроки. Слаженные действия специалистов позволили минимизировать время прекращения газоснабжения четырех населенных пунктов в момент переврезки подземных переходов.

Перекладка надземных переходов в подземные позволит создать комфортные условия для проживания в поселке Светлодольск, обеспечит возможность беспрепятственного проезда габаритной коммунальной техники в процессе последующей эксплуатации межквартальных дорог и снизит вероятность повреждения газопроводов автотранспортом.