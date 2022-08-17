Автограф-сессия футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева пройдет 19 августа в Самаре

На девятой минуте матча все болельщики поднимут маски с лицом футболиста. Фото: «Крылья Советов»

В пятницу, 19 августа, в 18:30 состоится автограф- и фотосессия с полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым. Встреча пройдет перед матчем 6-го тура МИР РПЛ против «Факела».

— Сергей встретится с фанатами команды в зоне гостеприимства сектора А403 за полтора часа до начала матча, — рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

Там же будет фотовыставка «Крылья Советов-80», на которой можно увидеть кадры из клубной истории. Матч с «Факелом» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 19 августа в 20:00 по самарскому времени.

Также клуб вместе с спонсором «Фонбет» организовывают перфоманс в поддержку Сергея Пиняева. На девятой минуте матча все болельщики поднимут маски с лицом футболиста. Все желающие смогут получить маски на стадионе.