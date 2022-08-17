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Общество17 августа 2022 9:52

В Самаре из-за сезона овощей засоры в августе увеличились на 20%

Специалисты предупредили о начале сезона огурцов и арбузов
Алена ПРОВКИНА
Бригады устраняют засоры в областном центре. Фото: "РКС-Самара"

Бригады устраняют засоры в областном центре. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты отметили увеличение количество засоров в канализации. Это связывают с началом сезона огурцов и арбузов.

По данным «РКС-Самара», в канун новогодних праздников из труб обычно достают все составляющие салата. В летний сезон и в начале осени сотрудники ресурсоснабжающей компании достают из канализации дары садово-огородных участков. Ежегодно в августе и сентябре количество засоров увеличивается на 20%.

Многие самарцы пытаются протолкнуть в унитазы и в раковины остатки фруктов и овощей. Ресурсники предупреждают, что любые очистки, семечки и отходы еды могут стать причиной засоров. Только за этот год бригады устранили почти 3,5 тысячи засоров.