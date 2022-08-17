В Самаре для реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта распланируют территорию

Специалисты проведут инженерно-экологическое и инженерно-гидрометеорологическое изучение территории. Фото: 2ГИС

В Самаре департамент градостроительства разрешил компании «ТКГ «Топограф» внести изменения в проект планировки межевания по реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой.

— Работы будут проведены на участке улицы протяженностью 775,3 метров, — сообщается в распоряжении, опубликованном администрацией Самары.

Общая площадь территории реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до Ново-Садовой составляет 9,68 гектаров. Специалисты проведут инженерно-экологическое и инженерно-гидрометеорологическое изучение территории.

В проекте планировки и межевания территории отразится информация о зонах с особыми условиями использования, красных линиях, а также линиях отступа от них. Обозначатся границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, образуемых и изменяемых земельных участков, планируемые инженерные сети, улицы и проезды.