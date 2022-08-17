В регионах Поволжья пакетом услуг СберПремьер чаще всего пользуются клиенты старше 26 лет

В Поволжском банке Сбербанка премиальным пакетом услуг СберПремьер чаще всего пользуются клиенты в возрасте от 36 до 49 лет – 40% и молодые люди от 26 до 35 лет – 19%. При этом увеличивается количество премиальных клиентов и в других возрастных категориях: данным пакетом стали чаще пользоваться женщины в возрасте от 50 до 53 лет и мужчины от 50 до 54 – рост в этих категориях составил 23% и 21% соответственно.

Всего в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях премиальным пакетом пользуются около 194 тыс. человек. Популярность данного предложения Сбербанка в Поволжье растет – за год количество клиентов СберПремьер увеличилось более чем на 12%.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Для наших клиентов мы создаем наиболее комфортные условия, основываясь на их запросах и потребностях. Для тех, кто особенно ценит своё время и ресурсы мы предлагаем премиальный пакет услуг СберПремьер. У каждого пользователя есть свой персональный менеджер, а также круглосуточная линия поддержки. Кроме того, мы постоянно совершенствуем данный пакет и недавно Сбер представил его серьезный апргрейд».

Напомним, что в августе Сбер улучшил наполнение премиального пакета услуг СберПремьер новыми сервисами, которые были отобраны с учётом запросов премиальных клиентов. Теперь владельцам доступен СберПрайм с 12 сервисами.