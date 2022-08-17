День физкультурника с размахом отметили во «дворе мечты» в Самаре

Самарцы сделали зарядку с чемпионкой Европы по дзюдо, поучаствовали в веселых стартах и мастер-классах

В Самаре во «дворе мечты» с размахом отметили День физкультурника. Праздник устроили на территории возле домов на улице Николая Панова, 33 и на Московском шоссе, 12. Он состоялся при поддержке администрации Октябрьского района и 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО.

Во дворе, который был благоустроен в рамках губернаторского проекта «Содействие», прошло спортивно-развлекательное мероприятие. Гости праздника приняли участие во флешмоб-зарядке с чемпионкой Европы по дзюдо Ириной Заблудиной, а также в мастер-классах от детской школы искусств № 1 и мастерской «Етун».

Кроме того, на мероприятии выступила команда юных чирлидеров и роллер школы Rocket Roller, которую основал чемпион России по роллер-спорту Роман Акберов. Мальчики 9-11 лет приняли участие в мини-чемпионате по футболу среди дворовых команд. Также во «дворе мечты» прошли гонки на самокатах и семейные «Веселые старты».

В рамках Дня физкультурника был установлен стенд от музея «Самара Космическая». Завершился праздник световым флаг-шоу. Его устроила команда Fire Drum.