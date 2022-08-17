Два миллиона квадратных метров асфальта уложили на дорогах Самарской области

С начала дорожного сезона 2022 года работы идут на 88 объектах. Фото: правительство Самары

В Самарской области уложили два миллиона квадратных метров асфальта, что составляет около 70% от общего объема этого года.

— Укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия завершили на 45 объектах. В высокой степени готовности находятся еще 10, — сообщили в правительстве Самарской области.

Многие дороги уже ввели в эксплуатацию, на остальных устанавливают знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, остановки и наносят разметку. Самый протяженный объект 2022 года – участок автомобильной дороги Кошки – Романовка – Ерандаево – Андреевка – граница с Татарстаном. Работы там полностью закончили, асфальт ложили на 26 км, а площадь участка – 185 тысяч кв. м.

С начала дорожного сезона 2022 года работы идут на 88 объектах, общая протяженность которых 321,7 км. Из них более 248 км составляют автодороги регионального значения, в том числе 21 мост, 52 км – самарские улицы, 21 км – тольяттинские улицы.

Изначально в этом году планировался ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км. Но благодаря федеральной финансовой поддержки отремонтировали дополнительно 58,5 км участков дорог.